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В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с автобусом: пострадала девушка

В Ростове-на-Дону произошло массовое ДТП с автобусом: пострадала девушка
В донской столице, в западном районе города, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух иномарок. В результате аварии пострадала 19-летняя девушка.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Ростовской области, ДТП случилось 26 апреля на проспекте Стачки. Около 9:00 автобус «НефАЗ» с пятью пассажирами в салоне двигался по направлению к остановке «Переходной мост». Напротив дома № 3 водитель общественного транспорта отвлекся и врезался в ехавший параллельно черный «Мерседес». От удара иномарку отбросило в соседнюю машину «Хендай Элантра».

В аварии все автомобили получили повреждения, но «Мерседесу» досталось больше остальных. У него треснул задний бампер, разбились заднее стекло и правая фара. 19-летняя девушка, которая находилась в салоне иномарки, пострадала. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавшую с травмами различной степени.

На данный момент ведется проверка.

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