В Ростове мужчина попал под колеса пассажирского автобуса №65А

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове мужчина пострадал, оказавшись под колесами пассажирского транспорта. ДТП случилось днем 10 февраля в районе ТЦ «Горизонт».По предварительной информации, 32-летний шофер автобуса № 65А выполнял маршрут ТРК «Мегамаг» - Институт сервиса. В районе дома № 30И на проспекте Михаила Нагибина на проезжую часть вышел мужчина в возрасте около 57 лет. Он переходил дорогу по «зебре». По словам очевидцев, пешеход был пьян и пытался облокотиться на двигавшийся автобус. В результате мужчина упал прямо под задние колеса транспорта.- В результате ДТП пострадал пешеход, его личность пока не установлена, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.