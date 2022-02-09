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В Ростове мужчина попал под колеса пассажирского автобуса №65А

В Ростове мужчина попал под колеса пассажирского автобуса №65А
В Ростове мужчина пострадал, оказавшись под колесами пассажирского транспорта. ДТП случилось днем 10 февраля в районе ТЦ «Горизонт».

По предварительной информации, 32-летний шофер автобуса № 65А выполнял маршрут ТРК «Мегамаг» - Институт сервиса. В районе дома № 30И на проспекте Михаила Нагибина на проезжую часть вышел мужчина в возрасте около 57 лет. Он переходил дорогу по «зебре». По словам очевидцев, пешеход был пьян и пытался облокотиться на двигавшийся автобус. В результате мужчина упал прямо под задние колеса транспорта.

- В результате ДТП пострадал пешеход, его личность пока не установлена, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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