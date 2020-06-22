На трассе М-4 «Дон» водитель иномарки погиб в ДТП

В ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб водитель из Курска. Происшествие случилось 22 июня на 771-м километре автодороги в Богучарском районе.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, 43-летний житель Курска на «Фольксвагене Транспортере» по дороге из Ростова в Москву вылетел в кювет. Травмы, полученные при ДТП, оказались несовместимыми с жизнью.- Водитель скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.