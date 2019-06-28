Два маленьких мальчика пошли купаться и утонули в Ростовской области



По факту смерти пятилетнего и семилетнего мальчиков в Ростовской области следователи начали проверку. Несчастный случай произошёл 1 июля в станице Будённовской Пролетарского района.



По предварительной информации, около 18 часов малыши без разрешения взрослых пошли купаться в водоёме. Через какое-то время были найдены их тела. Оба мальчика утонули, и вернуть их к жизни, увы, не удалось.



- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.



По её результатам будет принято процессуальное решение.