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Два маленьких мальчика пошли купаться и утонули в Ростовской области

Два маленьких мальчика пошли купаться и утонули в Ростовской области
По факту смерти пятилетнего и семилетнего мальчиков в Ростовской области следователи начали проверку. Несчастный случай произошёл 1 июля в станице Будённовской Пролетарского района.

По предварительной информации, около 18 часов малыши без разрешения взрослых пошли купаться в водоёме. Через какое-то время были найдены их тела. Оба мальчика утонули, и вернуть их к жизни, увы, не удалось.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

По её результатам будет принято процессуальное решение.

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