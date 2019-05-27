Попал под теплоход: в Питере погиб виндсёрфингист из Ростовской области



Уроженец Ростовской области виндсёрфингист Артём Акимов погиб в Санкт-Петербурге. Трагедия произошла 27 мая, передаёт «Фонтанка».



Известно, что 18-летний Артём занимался парусным спортом. Совсем недавно он попал в состав сборной России по виндсёрфингу. В указанный день он вышел на Неву, чтобы потренироваться.



Он двигался от Южной дороги Крестового острова и доплыл до Морской набережной Васильевского острова. Затем парень развернул доску и стал пересекать Петровский фарватер. Перпендикулярно ему по реке шёл пассажирский теплоход «Метеор».



На кадрах видно, что ни Акимов, ни капитан теплохода не стали поворачивать или сбрасывать скорость. В итоге Артём попал под судно. Переехав спортсмена, «Метеор» стал замедляться. К несчастью, в результате происшествия молодой человек погиб.



Директор спортшколы, где учился парень, предполагает, что ни капитан, ни Артём не видели друг друга. Но дело в том, что парус был ярко-малинового цвета, а доска — ярко-жёлтого. Парня было тяжело не заметить.



Глава ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов добавил, что группа сёрфингистов находилась в районе слияния Малой Невки и Малой Невы. Акимов почему-то оторвался от группы. Затем он стал возвращаться. С теплоходом он столкнулся на скорости 60 километров в час.



Молодой человек — уроженец Ростовской области. В Санкт-Петербурге он уже много лет жил с родителями. В 2019 году Артем окончил школу. В планах было поступить в Институт физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта.

