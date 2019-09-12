Пенсионерку, пропавшую в Ростове в начале августа, нашли погибшей





Пропавшую в начале августа в Ростове пенсионерку нашли погибшей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 14 сентября.



Как сообщалось ранее, 79-летняя Нина Васильевна Омельченко ушла из дома 8 августа. Поиски пожилой ростовчанки начались практически сразу, но, к сожалению, они не дали результатов. Спустя пять недель родные сообщили, что пенсионерка погибла.



Сейчас устанавливают обстоятельства смерти женщины. Известно, что она с трудом ориентировалась в пространстве и нуждалась в медицинской помощи.



В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» просят родных внимательнее относиться к старикам. Если человек страдает потерей памяти, волонтеры советуют купить ему часы с GPS трекером или браслет с именем и адресом, либо положить в карман записку с личными данными.



Ростовчан же просят не проходить мимо одиноких пожилых людей, оказавшихся на улице.