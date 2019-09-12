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Пенсионерку, пропавшую в Ростове в начале августа, нашли погибшей

Пенсионерку, пропавшую в Ростове в начале августа, нашли погибшей

Пропавшую в начале августа в Ростове пенсионерку нашли погибшей. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» 14 сентября.

Как сообщалось ранее, 79-летняя Нина Васильевна Омельченко ушла из дома 8 августа. Поиски пожилой ростовчанки начались практически сразу, но, к сожалению, они не дали результатов. Спустя пять недель родные сообщили, что пенсионерка погибла.

Сейчас устанавливают обстоятельства смерти женщины. Известно, что она с трудом ориентировалась в пространстве и нуждалась в медицинской помощи.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» просят родных внимательнее относиться к старикам. Если человек страдает потерей памяти, волонтеры советуют купить ему часы с GPS трекером или браслет с именем и адресом, либо положить в карман записку с личными данными.

Ростовчан же просят не проходить мимо одиноких пожилых людей, оказавшихся на улице.

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