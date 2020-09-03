На Дону мужчина погиб под колесами внедорожника

На Дону в Шахтах под колесами внедорожника «Хаммера» погиб мужчина. Несчастный случай произошел примерно в час дня/По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем «Хаммер X3» ехал по улице Маяковского. Недалеко от пешеходного перехода, в 150 метрах, дорогу решил перебежать 35-40 лет мужчина. Водитель внедорожника не заметил человека на проезжей части и налетел на него.- Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.