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На Дону мужчина погиб под колесами внедорожника

На Дону мужчина погиб под колесами внедорожника
На Дону в Шахтах под колесами внедорожника «Хаммера» погиб мужчина. Несчастный случай произошел примерно в час дня/

По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем «Хаммер X3» ехал по улице Маяковского. Недалеко от пешеходного перехода, в 150 метрах, дорогу решил перебежать 35-40 лет мужчина. Водитель внедорожника не заметил человека на проезжей части и налетел на него.

- Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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