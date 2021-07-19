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В Азове маршрутка с пассажирами врезалась в фуру: семеро пострадали

В Азове маршрутка с пассажирами врезалась в фуру: семеро пострадали
В Азове маршрутка с пассажирами столкнулась с большегрузом. ДТП случилось ранним утром 21 июля на Кагальницком шоссе.

Водитель «ГАЗели» на скорости врезался в бок фуры. От сильного удара у маршрутки снесло половину корпуса и выбило стекла. Большегруз также получил механические повреждения, но значительно меньшие. Участники аварии тут же вызвали скорую помощь.

Медики госпитализировали семерых человек. По словам очевидцев, одному из них оторвало палец.


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