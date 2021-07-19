В Азове маршрутка с пассажирами врезалась в фуру: семеро пострадали

В Азове маршрутка с пассажирами столкнулась с большегрузом. ДТП случилось ранним утром 21 июля на Кагальницком шоссе.Водитель «ГАЗели» на скорости врезался в бок фуры. От сильного удара у маршрутки снесло половину корпуса и выбило стекла. Большегруз также получил механические повреждения, но значительно меньшие. Участники аварии тут же вызвали скорую помощь.Медики госпитализировали семерых человек. По словам очевидцев, одному из них оторвало палец.