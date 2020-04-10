Молодой житель Ростовской области скончался в больнице после попытки суицида

В больнице города Донецка скончался молодой местный житель.За несколько дней до этого, дончанин попал в медучреждение после попытки суицида. По информации источника, пациент впал в кому. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но, несмотря на это, 10 апреля он скончался, не приходя в себя.Незадолго до случившегося, молодой человек попал в ДТП с участием маршрутного такси. Водитель «УАЗ-Патриот» попытался обогнать маршрутку, но не смог завершить обгон и врезался в общественный транспорт. В результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса.Известно, что у жителя Донецка остались жена и двое маленьких детей.