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Легковушка сбила женщину-пешехода в Ростове

Легковушка сбила женщину-пешехода в Ростове
Женщина попала под колёса иномарки в Ростове. ДТП случилось на пересечении переулка Соборного и улицы Мечникова 4 марта около 12 часов.

По предварительным данным, женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход. В это время по дороге ехал легковой автомобиль. Водитель вовремя не заметил ростовчанку и сбил её.

Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.

- На месте происшествия работают правоохранители, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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