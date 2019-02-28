Легковушка сбила женщину-пешехода в Ростове



Женщина попала под колёса иномарки в Ростове. ДТП случилось на пересечении переулка Соборного и улицы Мечникова 4 марта около 12 часов.



По предварительным данным, женщина вышла на нерегулируемый пешеходный переход. В это время по дороге ехал легковой автомобиль. Водитель вовремя не заметил ростовчанку и сбил её.



Пострадавшая получила различные травмы и была госпитализирована.



- На месте происшествия работают правоохранители, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Все обстоятельства аварии устанавливаются.