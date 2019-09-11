29-летний уроженец Ростовской области задержан по подозрению в квартирной краже в Подмосковье



В подмосковном городе Дедовск задержали жителя Ростовской области. Мужчину подозревают в краже 21 тысячи рублей из квартиры местной жительницы.



Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, 13 сентября в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже денег из ее квартиры на улице Ударной.



По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний уроженец Ростовской области. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



Мужчине вменяют статью «Кража». В случае доказательства вины, дончанину будет назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.