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29-летний уроженец Ростовской области задержан по подозрению в квартирной краже в Подмосковье

29-летний уроженец Ростовской области задержан по подозрению в квартирной краже в Подмосковье
В подмосковном городе Дедовск задержали жителя Ростовской области. Мужчину подозревают в краже 21 тысячи рублей из квартиры местной жительницы.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, 13 сентября в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже денег из ее квартиры на улице Ударной.

По подозрению в совершении преступления был задержан 29-летний уроженец Ростовской области. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Мужчине вменяют статью «Кража». В случае доказательства вины, дончанину будет назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 2 лет.

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