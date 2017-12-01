В Донецке мужчина изнасиловал местную жительницу в строительном вагончике





В городе Донецке 31-летний мужчина изнасиловал местную жительницу.



Нападение произошло ночью 2 декабря. 31-летняя девушка отдыхала в кафе. Там на неё обратил внимание незнакомец. Он стал настойчиво приставать. Чтобы избежать навязчивых домогательств, посетительница покинула заведение и отправилась домой. Но мужчина догнал её и затащил в вагончик на стройке новой школы в 3-м микрорайоне. Там он изнасиловал девушку, после чего отпустил.



По информации источника Rostov.ru, подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».