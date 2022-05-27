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В Темернике выловили труп ребенка, спрятанный в вещевой сумке

В Темернике выловили труп ребенка, спрятанный в вещевой сумке
В реке Темерник в Ростове нашли труп ребенка, спрятанный в вещевой сумке. Об этом 30 мая сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Труп нашел мужчина во время рыбалки. Тело мальчика возрастом 5-7 лет обнаружили на дне реки. На трупе были признаки насильственной смерти.

- По признакам убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве. - На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.

Что именно стало причиной смерти ребенка, и кто так зверски лишил его жизни, пока не известно.

Прокуратурой Ростовской области контролируется ход расследования уголовного дела.
Фото: РостовРу
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