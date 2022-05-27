В Темернике выловили труп ребенка, спрятанный в вещевой сумке

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В реке Темерник в Ростове нашли труп ребенка, спрятанный в вещевой сумке. Об этом 30 мая сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Труп нашел мужчина во время рыбалки. Тело мальчика возрастом 5-7 лет обнаружили на дне реки. На трупе были признаки насильственной смерти.- По признакам убийства малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве. - На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления.Что именно стало причиной смерти ребенка, и кто так зверски лишил его жизни, пока не известно.Прокуратурой Ростовской области контролируется ход расследования уголовного дела.