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В Ростовской области ищут 43-летнего мужчину

В Ростовской области ищут 43-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 43-летнего мужчину. Олег Михалев не выходил на связь с близкими около трех недель.

Мужчина проживает в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Предварительно, Олег может находиться в Ростовской области.

Днем 3 июля мужчина собрался и ушел по делам. С того дня близкие так и не смогли с ним связаться. Сейчас мужчину разыскивают правоохранительные органы, волонтеры и добровольцы.

Олега Михалева ищут по следующим приметам: у него обычное телосложение, рост – 165 сантиметров, карие глаза и седые волосы.

Перед уходом он был одет в черную футболку, серо-голубые шорты и черные мокасины.

Если вам что-то известно о местонахождении этого человека, то сообщите по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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