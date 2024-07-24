В Ростовской области ищут 43-летнего мужчину

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В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 43-летнего мужчину. Олег Михалев не выходил на связь с близкими около трех недель.Мужчина проживает в городе Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Предварительно, Олег может находиться в Ростовской области.Днем 3 июля мужчина собрался и ушел по делам. С того дня близкие так и не смогли с ним связаться. Сейчас мужчину разыскивают правоохранительные органы, волонтеры и добровольцы.Олега Михалева ищут по следующим приметам: у него обычное телосложение, рост – 165 сантиметров, карие глаза и седые волосы.Перед уходом он был одет в черную футболку, серо-голубые шорты и черные мокасины.Если вам что-то известно о местонахождении этого человека, то сообщите по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112.