В Ростове курица и говядина стали самыми дорогими в регионе

Фото: Rostov.ru.

В Ростове подскочили цены на продукты. Актуальные данные о стоимости продуктов условной корзины опубликованы на сайте Ростовстата.По данным на 16 октября, килограмм говядины стоит 504 рубля - дороже всего в области. В Волгодонске за это мясо попросят на 36 рублей меньше (468). Охлажденные куры стоят в донской столице 236 рублей, хотя в Миллерово их оценивают в 200. Неизменным лидером Ростов остается в цене на колбасу. Килограмм вареной стоит 290 рублей (в Шахтах - 446), а полукопченой - 601 рубль (в Сальске - 576).Немалая разница и в ценах на молочку. Сыры продают в Ростове по 724 рубля. В Волгодонске их можно купить на 38 рублей дешевле (686). Там же выгоднее брать и творог (379 рублей). В донской столице он обойдется на 25 рублей дороже (404 рубля). В Сальске самые дешевые маргарин (214 рублей) и сливочное масло (672 рубля). В Ростове за них попросят 252 и 724 рубля соответственно.Также в числе самых дорогих продуктов Дона - мороженая рыба (240 рублей), подсолнечное масло (130 рублей) и хлеб (75-79 рублей, в зависимости от сорта муки).Однако несколько продуктов дешевле покупать все-таки в Ростове. Например, свинину (349 рублей за кило), пшеничную муку (42 рубля) и пастеризованное молоко (70 рублей за литр).