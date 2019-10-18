Установлены предполагаемые виновные во взрыве газа в Шахтах



Следственные органы установили предполагаемых виновных во взрыве бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты. В результате ЧП погибли пять человек, ещё четыре человека пострадали.



По версии следствия, взрыв произошёл из-за скопившегося в комнате газа. К этому привела недостаточная вентиляция. В квартире была открыта газовая конфорка. При этом вытяжка на кухне была оборудована принудительной электрической вентиляцией, а естественная вентиляция отсутствовала. Всё это привело к тому, что газовоздушная смесь достигла взрывоопасной концентрации.



В ходе расследования было установлено, что у собственника квартиры в 2016 году был заключён договор на обслуживание с филиалом «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в городе Шахты. Согласно документу, организация должна была проводить осмотр газового оборудования не реже раза в год.

- Последнее обслуживание газового оборудования и проверка вентиляционного канала помещения, при котором должны были быть выявлены нарушения, проводились слесарем в 2016 году, - рассказали в Следственном комитете России. - Однако никаких мер к замене принудительной вентиляции на естественную принято не было. На протяжении последующих двух лет начальником службы внутридомового газового оборудования работники газообслуживающей организации для проверки не направлялись.



Следствие пришло к выводу, что в действиях начальника службы ВДГО Шахтинского филиала и слесаря имеются признаки преступления, а именно статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть более двух лиц».



В настоящее время в отношении обоих сотрудников газовой службы возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, взрыв в квартире жилого дома по улице Хабарова в городе Шахты произошёл 14 января 2019 года.