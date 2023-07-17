На трассах в Ростовской области увеличилось число постов ДПС после теракта на Крымском мосту

Фото: Rostov.ru.

На трассах Ростовской области выставили дополнительные посты ДПС после теракта на Крымском мосту. Об этом 17 июля сообщил глава региона.Ранним утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. ЧП случилось на путепроводе со стороны Краснодарского края. Дорожные пролеты оказались повреждены. Из-за этого образовались гигантские пробки на дорогах, ведущих к месту происшествия.На аварийно опасных участках увеличили количество постов ДПС. Они появились на автодороге Ростов - Таганрог (А-260) и федеральной трассе М-4.- Для отвода транспорта продолжают искать новые альтернативные маршруты, - отметил глава региона.Также на Дону пытаются нормализовать дорожную ситуацию с помощью перехватывающих парковок и ПВР. Там люди после изнурительных заторов могут отдохнуть и перекусить. На трассе Таганрог - Джанкой приостановили проведение ремонта.