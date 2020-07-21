На Северном в Ростове-на-Дону на нескольких улицах отключат холодную воду

Без холодной воды почти на сутки останутся жители Северного микрорайона в донской столице. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону.По данным городской мэрии, отключение произойдут 24 июля с 8:30. Холодной воды не будет в границах бульвара Комарова — улицы Волкова — улицы Капустина — проспекта Космонавтов — улицы Добровольского — улицы Пацаева, 1. Водоснабжение восстановят только 25 июля в 7:00.Отмечается, что отключения начнутся из-за переврезки водопроводной линии по адресу бульвар Комарова, 9-11. Этим займутся две аварийные бригады АО «Ростовводоканал», в составе которой будут шесть единиц спецтехники и восемь человек.