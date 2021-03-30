Из-за ливней по улицам Батайска растеклись фекальные реки
В Батайске растеклись реки из канализационных отходов. ЧП случилось 31 марта сразу в нескольких районах города.
«Фонтаны» из канализации появились на улицах Панфилова и Матросова в районе лицея №3. Отходы заполняют дороги и тротуары города, а ветер разносит неприятный запах на десятки метров.
В местном водоканале battime.ru сообщили, что причиной разлива канализации стали обильные дожди. Из-за отсутствия ливневых стоков подземная система оказалась переполнена. В настоящее время на месте уже работают коммунальщики.
Проблемы с ливневками в Ростовской области далеко не редкость. Из-за длительных дождей затопило несколько улиц Таганрога и улицу Оганова в донской столице.