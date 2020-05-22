Донской Минздрав опубликовал данные о зарплатах главных врачей
Министерство здравоохранения Ростовской области опубликовало данные о доходах главных врачей областных медучреждений.
Согласно этим сведениям самая большая зарплата у руководителя областной детской клинической больницы. Ежемесячный трудовой доход Светланы Пискуновой составляет 182 705 рублей.
На втором месте - главврач онкологического диспансера в Волгодонске Галина Косарь. Её зарплата - 165 491 рубль. На третьем месте по размеру зарплаты оказался Марат Утемишев, возглавляющий областную клиническую больницу № 2. Он получает 158 573 рубля. Немногим меньше ежемесячный доход главного врача Ростовской областной клинической больницы Вячеслава Коробки – 154 998 рублей.
Среди руководителей медицинских колледжей и техникумов области самым высокооплачиваемым стал директор Новочеркасского медицинского колледжа. Зарплата Любови Зюзиной составлет 115 937 рублей.