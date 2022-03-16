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Житель Белой Калитвы забил до смерти мать троих детей

Житель Белой Калитвы забил до смерти мать троих детей
В Белой Калитве мужчина до смерти забил свою сожительницу. Трагедия произошла 16 марта на окраине города.

В тот вечер 36-летний местный житель со спутницей и детьми пришли в гости к знакомому, где устроили застолье. 27-летняя женщина с кем-то долго переписывалась. Ее сожителю это не понравилось. В порыве ревности он накричал на возлюбленную. Та испугалась и ушла, чтобы прекратить скандал. Через некоторое время мужчина забрал детей и повел их к знакомой. По дороге он встретил свою спутницу и снова стал ругаться с ней. Разозлившись, он ударил избранницу так сильно, что та упала. Дети, испугавшись, убежали, а мать осталась наедине с извергом.

Мужчина продолжал наносить удар за ударом. Но и этого ему показалось недостаточно. Он схватил несчастную и стал бить ее головой о трубу. Подобрав у дороги кирпич, сожитель добил свою жертву. Оставив женщину на обочине, он отправился домой.

Ночью неизвестный сообщил о человеке на обочине. На место прибыли медики, но спасать было некого. По информации DonDay.ru, врачам оставалось лишь констатировать смерть молодой мамы.

Подозреваемого задержали и завели на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшeе по неосторожности смерть потерпевшего».
Фото: nversia.ru.
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