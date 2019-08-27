Велосипедистка попала под колёса иномарки в Таганроге



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В Таганроге девушка на велосипеде получила травмы, попав под колёса автомобиля. Случай произошёл около 18 часов 29 августа на улице Энергетической.



Возле одного из частных домов 30-летний водитель «Хёндай Акцент» наехал на 27-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде.



- В результате пострадавшая получила незначительные травмы и обратилась за медицинской помощью, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.