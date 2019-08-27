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Велосипедистка попала под колёса иномарки в Таганроге

Велосипедистка попала под колёса иномарки в Таганроге
Фото для иллюстрации

В Таганроге девушка на велосипеде получила травмы, попав под колёса автомобиля. Случай произошёл около 18 часов 29 августа на улице Энергетической.

Возле одного из частных домов 30-летний водитель «Хёндай Акцент» наехал на 27-летнюю девушку, ехавшую на велосипеде.

- В результате пострадавшая получила незначительные травмы и обратилась за медицинской помощью, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

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