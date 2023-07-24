В Сальске школьник попал под колеса легковушки, перебегая дорогу на красный
В Сальске водитель легковушки сбил школьника. Авария произошла 24 июля около 16:30.
В этот день 64-летний мужчина за рулем «Киа Церато» двигался по переулку Красноармейскому. В районе дома №47 на проезжей части появился 9-летний мальчик. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
Водитель автомобиля не успел остановиться. Легковушка на скорости сбила школьника. Удар был настолько сильным, что его отбросило на несколько метров.
В Сальске школьник попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 24 июля около 16:30.
В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что ребенок получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.