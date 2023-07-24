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В Сальске школьник попал под колеса легковушки, перебегая дорогу на красный

В Сальске школьник попал под колеса легковушки, перебегая дорогу на красный
В Сальске водитель легковушки сбил школьника. Авария произошла 24 июля около 16:30.

В этот день 64-летний мужчина за рулем «Киа Церато» двигался по переулку Красноармейскому. В районе дома №47 на проезжей части появился 9-летний мальчик. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Водитель автомобиля не успел остановиться. Легковушка на скорости сбила школьника. Удар был настолько сильным, что его отбросило на несколько метров.
В Сальске школьник попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 24 июля около 16:30.

В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что ребенок получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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