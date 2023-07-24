В Сальске школьник попал под колеса легковушки, перебегая дорогу на красный

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Сальске водитель легковушки сбил школьника. Авария произошла 24 июля около 16:30.В этот день 64-летний мужчина за рулем «Киа Церато» двигался по переулку Красноармейскому. В районе дома №47 на проезжей части появился 9-летний мальчик. Ребенок перебегал дорогу на красный сигнал светофора.Водитель автомобиля не успел остановиться. Легковушка на скорости сбила школьника. Удар был настолько сильным, что его отбросило на несколько метров.В Сальске школьник попал под колеса автомобиля. ДТП случилось 24 июля около 16:30.В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что ребенок получил травмы различной степени тяжести. Пострадавшего госпитализировали.