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В Ростовской области велосипедист оказался под колесами внедорожника

В Ростовской области велосипедист оказался под колесами внедорожника
В Ростовской области велосипедист оказался под колесами внедорожника. Инцидент произошел 19 июля в Волгодонске.

По предварительным данным, 34-летний водитель транспортного средства "Митсубиси Паджеро" ехал по улице Весенней. В этот момент по пешеходному переходу без светофора ехал парень на велосипеде. В районе дома № 46 автомобилист столкнулся с 18-летним юношей, не успев нажать на тормоза.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, молодому человеку было оказана разовая медицинская помощь.
Фото: Соцсети
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