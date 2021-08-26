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В Ростовской области найдена мертвой пятилетняя девочка

В Ростовской области найдена мертвой пятилетняя девочка
В Ростовской области найден мёртвым пятилетний ребёнок. Трагедия произошла 27 августа в посёлке Горняцком Белокалитвинского района.

По информации собственного источника Rostov.ru, пятилетняя девочка умерла дома. Родители вызвали «скорую», которая констатировала смерть малышки. На место также выезжали правоохранители. Сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося и выясняют точную причину смерти ребёнка.

Известно, что у девочки было врождённое заболевание. Оно могло стать причиной скоропостижной смерти малышки.

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