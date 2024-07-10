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В Ростовской области на трассе опрокинулся зерновоз

В Ростовской области на трассе опрокинулся зерновоз
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области на трассе перевернулся зерновоз. Инцидент произошел 9 июля.

Кадрами происшествия поделились очевидцы в соцсетях. На фотографиях можно увидеть, как многотонный грузовик полностью перекрыл дорогу рядом с селом Анастасиевка. Зерно из грузовика рассыпалось на дорогу.

- В автомобильной аварии никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Вероятнее всего водителю грузовика придется возмещать ущерб.
Фото: соцсети
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