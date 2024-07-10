В Ростовской области на трассе опрокинулся зерновоз

Фото: соцсети

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области на трассе перевернулся зерновоз. Инцидент произошел 9 июля.Кадрами происшествия поделились очевидцы в соцсетях. На фотографиях можно увидеть, как многотонный грузовик полностью перекрыл дорогу рядом с селом Анастасиевка. Зерно из грузовика рассыпалось на дорогу.- В автомобильной аварии никто не пострадал, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Вероятнее всего водителю грузовика придется возмещать ущерб.