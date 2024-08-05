В Ростове случился пожар в девятиэтажном доме

Фото: соцсети (тг Это Ростов!).

В Ростове произошел пожар в одной из многоэтажек. ЧП случилось в переулке Днепровском 5 августа.Жилой дом № 115 загорелся около 17:00. Люди почувствовали едкий запах гари и вызвали спасателей. К счастью, огонь не добрался до квартир. Пламя обнаружили только на техническом этаже. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, там горел мусор.На месте работали 20 человек на восьми спецмашинах. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя полчаса на площади в 20 квадратных метров.— ЧП обошлось без пострадавших, — уточнили в ведомстве.