Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове случился пожар в девятиэтажном доме

В Ростове случился пожар в девятиэтажном доме
В Ростове произошел пожар в одной из многоэтажек. ЧП случилось в переулке Днепровском 5 августа.

Жилой дом № 115 загорелся около 17:00. Люди почувствовали едкий запах гари и вызвали спасателей. К счастью, огонь не добрался до квартир. Пламя обнаружили только на техническом этаже. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, там горел мусор.

На месте работали 20 человек на восьми спецмашинах. Полностью ликвидировать пожар удалось спустя полчаса на площади в 20 квадратных метров.

— ЧП обошлось без пострадавших, — уточнили в ведомстве.
Фото: соцсети (тг Это Ростов!).
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.