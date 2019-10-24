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Перебегавший дорогу пешеход попал под колёса иномарки в центре Шахт

Перебегавший дорогу пешеход попал под колёса иномарки в центре Шахт
В Шахтах иномарка сбила перебегавшего дорогу молодого человека. ДТП произошла около 23 часов 25 октября.

Согласно предварительной информации, на проспекте Победы Революции пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель «Опель Астры» не успел резко затормозить перед внезапно появившемся человеком и сбил его, пишет DonDay Шахты.

В результате удара у иномарки оказалось разбито лобовое стекло, а у пешехода сломан нос. Свидетели происшествия вызвали скорую. Прибывшие медики на месте оказали помощь пострадавшему.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.

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