Перебегавший дорогу пешеход попал под колёса иномарки в центре Шахт



В Шахтах иномарка сбила перебегавшего дорогу молодого человека. ДТП произошла около 23 часов 25 октября.



Согласно предварительной информации, на проспекте Победы Революции пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. Водитель «Опель Астры» не успел резко затормозить перед внезапно появившемся человеком и сбил его, пишет DonDay Шахты.



В результате удара у иномарки оказалось разбито лобовое стекло, а у пешехода сломан нос. Свидетели происшествия вызвали скорую. Прибывшие медики на месте оказали помощь пострадавшему.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка.



