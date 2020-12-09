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В Ростове на большой площади горят два частных дома

В Ростове на большой площади горят два частных дома
В Ростове-на-Дону на большой площади горят два дома. Крупнейший пожар случился 11 декабря на улице Горсоветской, 17.

Дом загорелся около трех часов дня. Огонь молниеносно стал распространяться, и спустя считанные минуты пламенем были охвачены уже две жилые постройки. Общая площадь возгорания составила порядка 200 квадратных метров.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, из-за угрозы распространения огня пожару был объявлен второй ранг сложности. Пока информации о пострадавших нет.

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