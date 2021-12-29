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В центре Ростова пенсионер погиб при взрыве гранаты

В центре Ростова пенсионер погиб при взрыве гранаты
В центре Ростова-на-Дону 63-летний мужчина погиб при взрыве самодельной бомбы, пишет donday.ru со ссылкой на источник. ЧП произошло в доме № 19/2 на улице Береговой.

Жильцы многоэтажки обнаружили тело соседа с оторванными кистями в одном из лифтов утром 7 января. О случившемся они сообщили в правоохранительные органы. Сейчас на месте работают сотрудники УФСБ России по Ростовской области.

По неподтвержденным данным, погибший – уроженец Украины. Раньше жил в Крыму, работал строителем.
Фото: ЖК «Дом на Береговой»
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