В центре Ростова пенсионер погиб при взрыве гранаты

Фото: ЖК «Дом на Береговой»

В центре Ростова-на-Дону 63-летний мужчина погиб при взрыве самодельной бомбы, пишет donday.ru со ссылкой на источник. ЧП произошло в доме № 19/2 на улице Береговой.Жильцы многоэтажки обнаружили тело соседа с оторванными кистями в одном из лифтов утром 7 января. О случившемся они сообщили в правоохранительные органы. Сейчас на месте работают сотрудники УФСБ России по Ростовской области.По неподтвержденным данным, погибший – уроженец Украины. Раньше жил в Крыму, работал строителем.