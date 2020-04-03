Два маленьких мальчика погибли при пожаре под Ростовом-на-Дону

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Крупный пожар, жертвами которого стали два ребёнка, произошёл под Ростовом-на-Дону. Трагедия случилась в Батайске 6 апреля. Около 8 часов загорелся частный дом № 16 по улице Фрунзе.На место были направлены 22 спасателя и 6 единиц техники. К моменту их прибытия площадь пожара составляла 40 квадратных метров.В результате происшествия погибли пятилетний и семилетние мальчики. Из дома успели спасти бабушку, мать и её 13-летнего и 8-летнего сыновей. Вернуть к жизни ещё двух детей так и не удалось. Возгорание ликвидировали примерно в 8:30. На месте работают органы дознания. Причина пожара устанавливается.