Под Новочеркасском лихач на иномарке съехал в канал с водой

В канале Новочеркасской ГРЭС завершилась поездка водителя «Фольксвагена Пассата». ДТП произошло в станице Бессергеневской под Новочеркасском.По словам свидетелей происшествия, молодой человек за рулём иномарки на большой скорости наскочил на край дороги. Легковушка подскочила и полетела в воду Тёплого канала. Автомобиль не долетел до противоположного берега всего несколько метров.После попадания в воду двери машины заклинило. Несмотря на это, водителю удалось выбраться из водоёма невредимым. А вот для извлечения «Фольксвагена» пришлось вызывать подъёмный кран и водолазов.