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Под Новочеркасском лихач на иномарке съехал в канал с водой

Под Новочеркасском лихач на иномарке съехал в канал с водой
В канале Новочеркасской ГРЭС завершилась поездка водителя «Фольксвагена Пассата». ДТП произошло в станице Бессергеневской под Новочеркасском.

По словам свидетелей происшествия, молодой человек за рулём иномарки на большой скорости наскочил на край дороги. Легковушка подскочила и полетела в воду Тёплого канала. Автомобиль не долетел до противоположного берега всего несколько метров.

После попадания в воду двери машины заклинило. Несмотря на это, водителю удалось выбраться из водоёма невредимым. А вот для извлечения «Фольксвагена» пришлось вызывать подъёмный кран и водолазов.

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