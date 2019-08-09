В Ростове погиб подросток, выпав из окна третьего этажа



Фото: vsenovostint.ru

В Ростове трагически погиб 17-летний юноша. Несчастный случай произошёл утром 9 августа в одном из дворов Пролетарского района.



Тело подростка нашли под окнами дома, в котором жила его подруга. По предварительным данным, он пришёл к своей знакомой, она сказала, что скоро выйдет, и попросила подождать её около подъезда. Но когда девушка вышла на улицу, парень уже лежал на земле, сообщает DonDay.ru.



Очевидцы вызвали «скорую». Когда врачи оказались на месте, парень был ещё жив. Его немедленно доставили в больницу. Медики несколько часов боролись за жизнь подростка, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.



Предположительно, смерть наступила в результате падения с высоты третьего этажа. Сейчас обстоятельства смерти несовершеннолетнего устанавливают правоохранители.



Родные, друзья и знакомые простились с юным ростовчанином 11 августа. Одноклассники рассказали, что погибший был весёлым и отзывчивым человеком, мечтал о профессии дизайнера.