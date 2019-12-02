Драка, в ходе которой погиб студент ЮФУ из Эквадора, началась из-за шаурмы



Стали известны подробности конфликта, в результате которого погиб студент ЮФУ из Эквадора. Причиной драки стала мелкая ссора между двумя парнями. Rostov.ru удалось выяснить обстоятельства происшествия с точки зрения свидетеля и предполагаемого убийцы.



Очевидец Сантьяго С. рассказал, что вместе с приятелями покупал фастфуд в одном из ларьков недалеко от пересечения улицы Зорге и проспекта Стачки. Сделав заказ, парень отошёл и увидел, что следом за ним другой незнакомый молодой человек попросил продавца сделать ему шаурму и добавил, что за неё заплатит Сантьяго, и ушёл. Когда заказ был готов, продавец потребовал, чтобы Сантьяго заплатил за две шаурмы. Тот стал отказываться, но, чтобы не ввязываться в конфликт, оплатил полную стоимость.



По пути в общежитие он встретил своего обидчика в компании друзей, один из которых, Стивен Й., был пьян и спал на земле. Сантьяго потребовал вернуть ему 200 рублей за фастфуд. Обе компании стали ругаться и толкаться, парней разняла одна из девушек. Сантьяго обменялся с ней номерами, чтобы через какое-то время мирно уладить конфликт. Вечером он получил СМС с угрозами.



На следующий день, 30 ноября, Сантьяго позвонил Стивен, который накануне был пьян, и предложил выйти подраться. Молодой человек рассказал о происходящем своему другу Андрею Г., уроженцу Колумбии. Затем они собрали компанию, чтобы отправиться на «стрелку» во дворе общежития.



Как позже сообщил сам Андрей, выходя на улицу, он взял в кухне нож и сунул его за ремень. На спортивной площадке враждующие компании стали ссориться. Стивен стал угрожать Сантьяго, что его побьют. Андрей вмешался, и вскоре они со Стивеном уже затеяли драку. Один схватил другого за шею, затем Андрей прижал Стивена к стене, достал нож и ударил обидчика в левую область груди.



Затем колумбиец вернулся в общежитие, помыл нож и положил его в ящик для посуды. Вскоре за ним приехали полицейские. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер спустя несколько часов. Стивен — уроженец Эквадора. Вскоре его родители приедут в Ростов, чтобы забрать тело.



В отношении Андрея возбудили дело по статье «Убийство». Его поместили в СИЗО на два месяца.