Александр Бастрыкин взял на контроль историю взрыва в многоэтажке в Новочеркасске

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Председатель СКР взял на контроль историю взрыва в многоэтажке в Новочеркасске. Александру Бастрыкину должен будет доложить глава СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде о ходе проверки после случившегося.ЧП случилось 22 декабря на улице Белорусской в Новочеркасске. На пятом этаже жилого дома произошел взрыв с последующим пожаром. В результате ожоги получили двое взрослых и один ребенок. С повреждениями все пострадавшие госпитализированы.Оказалось, что в квартире взорвалась газовоздушная смесь. Причина ЧП пока остается неизвестной.