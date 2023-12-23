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Александр Бастрыкин взял на контроль историю взрыва в многоэтажке в Новочеркасске

Александр Бастрыкин взял на контроль историю взрыва в многоэтажке в Новочеркасске
Председатель СКР взял на контроль историю взрыва в многоэтажке в Новочеркасске. Александру Бастрыкину должен будет доложить глава СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде о ходе проверки после случившегося.

ЧП случилось 22 декабря на улице Белорусской в Новочеркасске. На пятом этаже жилого дома произошел взрыв с последующим пожаром. В результате ожоги получили двое взрослых и один ребенок. С повреждениями все пострадавшие госпитализированы.

Оказалось, что в квартире взорвалась газовоздушная смесь. Причина ЧП пока остается неизвестной.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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