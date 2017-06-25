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В Ростове из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуирован аэропорт

В Ростове из-за сообщения об угрозе взрыва эвакуирован аэропорт
В Ростове сотрудники и пассажиры аэропорта эвакуированы из-за сообщения об угрозе взрыва.
- В 10:51 поступило сообщение о том, что на территории аэроузла находится взрывное устройство, - сообщил источник Rostov.ru. – Из помещения все эвакуированы.

В настоящее время на месте происшествия ждут взрывотехников и кинологов с собаками, которые проверят территорию на наличие взрывоопасных предметов и веществ.

Задержаны готовившиеся на вылет три рейса – два в Москву и один в Анталью.

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