В Донецке неизвестный обворовал торговый центр, оставшись в нем после закрытия





В городе Донецке Ростовской области вор всю ночь орудовал в торговом центре.



ТЦ «Велес» расположен в самом центре города. Кража в нём произошла в ночь на 22 марта. Злоумышленник вошел в помещение под видом покупателя и затаился там, ожидая закрытия последнего магазина. Когда все сотрудники покинули рабочие места, он вышел и стал бродить по торговым точкам в поисках ценных вещей. При этом мужчину зафиксировали камеры. Первые полчаса воришка ходил по магазину не скрывая своего лица, но позже накинул что-то на голову и надел перчатки.

- Преступник забирал в основном деньги из касс, рабочие ноутбуки и мужскую одежду, а также парфюмерию и косметику, - рассказал источник Rostov.ru.



Свою добычу злоумышленник складывал в коробки и сумки, которые нашёл здесь же, в торговых павильонах. Однако всё ему унести не удалось, часть вещей он по какой-то причине оставил в торговом центре.



Покинул магазин воришка, выбив стекло во входной двери. Почему-то именно в этот день в помещении была отключена сигнализации.



Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, а предприниматели подсчитывают ущерб. Уже сейчас ясно, что его размер превышает сотни тысяч рублей.

