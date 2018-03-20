Авторизация

Регистрация


  • USD 56.84
  • EUR 70.31
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Донецке неизвестный обворовал торговый центр, оставшись в нем после закрытия

В Донецке неизвестный обворовал торговый центр, оставшись в нем после закрытия

В городе Донецке Ростовской области вор всю ночь орудовал в торговом центре.

ТЦ «Велес» расположен в самом центре города. Кража в нём произошла в ночь на 22 марта. Злоумышленник вошел в помещение под видом покупателя и затаился там, ожидая закрытия последнего магазина. Когда все сотрудники покинули рабочие места, он вышел и стал бродить по торговым точкам в поисках ценных вещей. При этом мужчину зафиксировали камеры. Первые полчаса воришка ходил по магазину не скрывая своего лица, но позже накинул что-то на голову и надел перчатки.
- Преступник забирал в основном деньги из касс, рабочие ноутбуки и мужскую одежду, а также парфюмерию и косметику, - рассказал источник Rostov.ru.

Свою добычу злоумышленник складывал в коробки и сумки, которые нашёл здесь же, в торговых павильонах. Однако всё ему унести не удалось, часть вещей он по какой-то причине оставил в торговом центре.

Покинул магазин воришка, выбив стекло во входной двери. Почему-то именно в этот день в помещении была отключена сигнализации.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать полицейские, а предприниматели подсчитывают ущерб. Уже сейчас ясно, что его размер превышает сотни тысяч рублей.
В Донецке неизвестный обворовал торговый центр, оставшись в нем после закрытияВ Донецке неизвестный обворовал торговый центр, оставшись в нем после закрытияВ Донецке неизвестный обворовал торговый центр, оставшись в нем после закрытияВ Донецке неизвестный обворовал торговый центр, оставшись в нем после закрытия

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.