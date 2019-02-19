Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Вышел трейлер сериала, где Иван Охлобыстин играет ростовского бандита

Вышел трейлер сериала, где Иван Охлобыстин играет ростовского бандита
Появился трейлер сериала «Ростов», где Иван Охлобыстин играет главаря бандитской шайки. Главные роли также исполняют Артур Смольянинов, Алексей Барабаш, Александр Головин и Софья Ардова. Об этом сообщили на телеканале НТВ.

Сюжет повествует о Ростове 1920-х годов. Иван Козырёв когда-то «был связан с уголовным миром, даже срок на каторге отбывал». Теперь же его назначили начальником отдела уголовного розыска. Руководство уверено, что именно он справится с такой ролью, так как знает преступный мир изнутри.

Вместе с вновь набранной командой Козырёву нужно найти и уничтожить самую опасную банду «фартовых». Группировку возглавляет дерзкий и опасный налётчик по кличке Котелок.

Режиссёром картины стал 42-летний Павел Дроздов. Всего будет 16 серий, которые в ближайшие время появятся на российских экранах. Саундтрек к фильму исполнил сам Иван Охлобыстин.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.