Вышел трейлер сериала, где Иван Охлобыстин играет ростовского бандита



Появился трейлер сериала «Ростов», где Иван Охлобыстин играет главаря бандитской шайки. Главные роли также исполняют Артур Смольянинов, Алексей Барабаш, Александр Головин и Софья Ардова. Об этом сообщили на телеканале НТВ.



Сюжет повествует о Ростове 1920-х годов. Иван Козырёв когда-то «был связан с уголовным миром, даже срок на каторге отбывал». Теперь же его назначили начальником отдела уголовного розыска. Руководство уверено, что именно он справится с такой ролью, так как знает преступный мир изнутри.



Вместе с вновь набранной командой Козырёву нужно найти и уничтожить самую опасную банду «фартовых». Группировку возглавляет дерзкий и опасный налётчик по кличке Котелок.



Режиссёром картины стал 42-летний Павел Дроздов. Всего будет 16 серий, которые в ближайшие время появятся на российских экранах. Саундтрек к фильму исполнил сам Иван Охлобыстин.



