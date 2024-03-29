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В аварии с грузовиком на М-4 «Дон» погибла 47-летняя женщина

В аварии с грузовиком на М-4 «Дон» погибла 47-летняя женщина
В Воронежской области 28 марта в ДТП погибла женщина. Авария произошла в Бобровском районе около 17:30.

Предварительно, 45-летний водитель «Тойоты Ленд Крузер» двигался по трассе М-4 «Дон». Рядом с селом Шестаково автомобилист попытался обогнать попутный грузовик «МАЗ». Но маневр выполнить не получилось. Автомобиль врезался в большегруз и застрял под его прицепом. Когда «Тойота» смогла отцепиться, бампер машины буквально оторвало.

В результате аварии погибла 47-летняя женщина - пассажир внедорожника. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что ее водителя с травмами госпитализировали.
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области
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