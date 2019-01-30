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Под Ростовом построят мост через Дон в три раз длиннее Ворошиловского

Под Ростовом построят мост через Дон в три раз длиннее Ворошиловского
В районе хутора Большой Лог в Аксайском районе через Дон построят новый мост. Высота перехода составит 20 метров, а длина – 1,8 километров. Это в три раза длиннее, чем Ворошиловским мост. О планах строительства рассказали в правительстве Ростовской области.
Из-за особенностей рельефа, через который проходит трасса, дорогу уплотнят 23 млн кубометров грунта. Площадь покрытия составит 2 млн квадратных метров. Толщина дорожной одежды получится три раза больше обычного стандарта. Срок её службы составит 30 лет.

Мост станет одним из 24 искусственных сооружений, которые возводятся в рамках строительства обхода Аксая. Трасса станет частью кольцевой дороги вокруг Ростова. Она также откроет новый, более короткий путь к Черноморскому побережью Кавказа и Крыму.
Проектом предусмотрена реконструкция федеральной трассы на участках с 1024-го по 1036-й км и с 1072-го по 1091-й км, а также строительство новой дороги - дублера М-4 «Дон» - в обход Аксая с 1036-го по 1072-й км.

Подготовка территории к строительству завершится в апреле 2020 года. А полностью построить обход Аксая планируется в 2024 году. Проезд по новому участку-дублёру будет платным. Действующая магистраль останется альтернативным путём.

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