Группа таганрожца «Звери» представила новый альбом



Группа таганрожца «Звери» представила публике новый альбом. О премьере сборника сообщил Роман Билык в своем микроблоге в «Инстаграме».



Роман опубликовал на своей странице слова поздравления. 17 мая вышел их долгожданный сборник под названием «У тебя в голове». Музыканты еще ранее предупреждали фанатов, что им предстоит услышать не совсем тот жанр, к которому они привыкли.



В сборник вошли пять песен, каждая из которых исполнена в своем стиле. Фанаты сразу же поделились впечатлениями по поводу такого эксперимента.



– Слушала, но пока не могу понять, насколько мне по душе такая музыка. У вас всегда своеобразные песни, но эти просто космические, – поделилась мнением одна из подписчиц.



Фото: https://riafan.ru/