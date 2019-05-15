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Группа таганрожца «Звери» представила новый альбом

Группа таганрожца «Звери» представила новый альбом
Группа таганрожца «Звери» представила публике новый альбом. О премьере сборника сообщил Роман Билык в своем микроблоге в «Инстаграме».

Роман опубликовал на своей странице слова поздравления. 17 мая вышел их долгожданный сборник под названием «У тебя в голове». Музыканты еще ранее предупреждали фанатов, что им предстоит услышать не совсем тот жанр, к которому они привыкли.

В сборник вошли пять песен, каждая из которых исполнена в своем стиле. Фанаты сразу же поделились впечатлениями по поводу такого эксперимента.

– Слушала, но пока не могу понять, насколько мне по душе такая музыка. У вас всегда своеобразные песни, но эти просто космические, – поделилась мнением одна из подписчиц.

Фото: https://riafan.ru/

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