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Дончанин просит внести Свято-Вознесенский собор в Новочеркасске в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Дончанин просит внести Свято-Вознесенский собор в Новочеркасске в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Дончанин Роман Ревунов направил министру культуры Российской Федерации Владимиру Мединскому официальное письмо. Роман просит внести Новочеркасский Вознесенский кафедральный собор в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Созданную несколько дней назад жителем Ростовской области петицию поддержали уже 227 человек. Роман Ревунов просит Владимира Мединского поручить уполномоченным должностным лицам Министерства культуры России начать процедуру подготовки заявки о внесении собора в список всемирного наследия.

– Шедевром российской архитектуры по праву считается расположенный в Новочеркасске Вознесенский Патриарший кафедральный собор. Построенный в 1904 году по проекту архитектора Александра Ященко в ново-византийском стиле, храм является символом казачьей культуры. Не случайно Новочеркасский Вознесенский собор называют вторым солнцем Дона, – написал в петиции дончанин.

Официальный ответ на адресованное Владимиру Мединскому письмо должен прийти в течение месяца. На сегодняшний день петицию подписали более двухсот человек.

В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО значится 29 наименований с пометкой «Российская Федерация». Кроме того, по состоянию на 2017 год 18 объектов на территории России являются кандидатами на включение в список всемирного наследия.

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