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Житель Ростовской области на КамАЗе стал участником смертельного ДТП под Воронежем

Житель Ростовской области на КамАЗе стал участником смертельного ДТП под Воронежем
Житель донского региона на КамАЗе стал участником смертельного ДТП. Трагедия произошла 27 октября примерно в 22 часа на трассе Воронеж - Луганск.

По предварительным данным, 45-летний житель Ростовской области на КамАЗе с прицепом во время обгона врезался в «Ладу Весту» под управлением 40-летнего шофера из Белгородской области.

От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. В салоне легковушки также находилась 41-летняя пассажирка. С травмами она была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.

- По данному факту проводится проверка, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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