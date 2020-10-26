Житель Ростовской области на КамАЗе стал участником смертельного ДТП под Воронежем

Житель донского региона на КамАЗе стал участником смертельного ДТП. Трагедия произошла 27 октября примерно в 22 часа на трассе Воронеж - Луганск.По предварительным данным, 45-летний житель Ростовской области на КамАЗе с прицепом во время обгона врезался в «Ладу Весту» под управлением 40-летнего шофера из Белгородской области.От полученных травм водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. В салоне легковушки также находилась 41-летняя пассажирка. С травмами она была доставлена в больницу, где впоследствии скончалась.- По данному факту проводится проверка, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.