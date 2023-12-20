Водитель ВАЗа погиб в массовом ДТП на трассе из Волгограда в Каменск

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Смертельное ДТП произошло по дороге из Волгограда в Каменск. Авария случилась вечером 19 декабря под городом Калач-на-Дону.По данным ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионер за рулем «ВАЗ-2115» ехал в районе хутора Светлый Лог. В пути он вылетел на «встречку» и врезался в грузовик марки «Урал». После этого отечественное авто отбросило на «Митсубиси Л-200».В результате аварии 74-летний водитель ВАЗа погиб от травм в больнице, а за жизнь его 76-летней пассажирки до сих пор борются врачи.