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Водитель ВАЗа погиб в массовом ДТП на трассе из Волгограда в Каменск

Водитель ВАЗа погиб в массовом ДТП на трассе из Волгограда в Каменск
Смертельное ДТП произошло по дороге из Волгограда в Каменск. Авария случилась вечером 19 декабря под городом Калач-на-Дону.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионер за рулем «ВАЗ-2115» ехал в районе хутора Светлый Лог. В пути он вылетел на «встречку» и врезался в грузовик марки «Урал». После этого отечественное авто отбросило на «Митсубиси Л-200».

В результате аварии 74-летний водитель ВАЗа погиб от травм в больнице, а за жизнь его 76-летней пассажирки до сих пор борются врачи.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.
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