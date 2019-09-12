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В Ростове на улице Нансена подъемный кран снес кабину грузовика

В Ростове на улице Нансена подъемный кран снес кабину грузовика
В Ростове на улице Нансена стрела подъемного крана врезалась в кабину фуры МАН. Очевидцы сообщили о происшествии вечером 13 сентября.

Свидетели аварии утверждают, что грузовик двигался по Нансена мимо подъемного крана. Крепление строительной техники насквозь пробило кабину фуры и погнуло корпус авто.

По информации отдела пропаганды ГИБДД Ростовской области, в ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

Фото: Ростов-Главный

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