В Ростове на улице Нансена подъемный кран снес кабину грузовика
В Ростове на улице Нансена стрела подъемного крана врезалась в кабину фуры МАН. Очевидцы сообщили о происшествии вечером 13 сентября.
Свидетели аварии утверждают, что грузовик двигался по Нансена мимо подъемного крана. Крепление строительной техники насквозь пробило кабину фуры и погнуло корпус авто.
По информации отдела пропаганды ГИБДД Ростовской области, в ДТП никто не пострадал. По факту аварии проводится проверка.
Фото: Ростов-Главный