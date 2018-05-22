Первую «супернаходку» 2018 года сделали археологи в Азове





В Азове археологи сделали первую уникальную находку в 2018 году. Учёные начали работать на территории Азовских электросетей. Ещё до начала раскопок специалисты предполагали, что этот участок преподнесёт немало сюрпризов. Однако они не ожидали, что свою «первую супернаходку 2018 года», так учёные окрестили найденный предмет, сделают так скоро.

- Существует много находок, которые представляют большой исторический, научный интерес для конкретного памятника, региона, страны. А есть красивые вещи, которые попадают на музейные витрины, в буклеты, на афиши и даже в учебники, - говорит кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Наша находка как раз подобного рода.



На раскопе археологи нашли резную верхнюю часть посоха из рога. Наконечник представлял собой сюжетную композицию, выполненную высококвалифицированным ремесленником в технике объемной резьбы. Из рога мастер вырезал сцену терзания орлом другой птицы с длинной шеей. Когтистые лапы орла удерживают жертву.

- Такой сюжет в декоративном искусстве встречается достаточно редко. Чаще всего он представлен в камнерезном искусстве средневековой Армении. Но здесь обычно изображали орла, сидящего на спине куропатки и клюющего её, - поясняет Андрей Масловский.







По словам учёного, такой сюжет, видимо, под армянским влиянием, встречался на территории Дагестана и даже в Суздале.

- Тот, что изображён на нашей находке, несколько иной, но, возможно, это объясняется самим построением предмета, потому что изобразить орла, сидящего на спине куропатки, в данном случае было просто невозможно, - добавляет археолог. - Поэтому мастер импровизировал, а позже это стало каким-то каноном.



Добавим, что несколько десятилетий назад в Азовский музей уже попала подобная вещь. Изображение на ней более стилизовано, а вот сюжет тот же - орел клюет плечи птицы. Специалисты определили руку другого мастера, то есть такие посохи с резными наконечниками хотя и были редкостью, но не уникальны для Азака 14 века.



Для азовских археологов, как и для любых исследователей, находка шедевра декоративно-прикладного искусства средневековья является сенсацией. Совсем скоро предмет займет достойное место в экспозиции Азовского музея-заповедника, и его смогут увидеть все желающие.