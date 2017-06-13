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Пьяный житель Дона погиб под колёсами электрички, пытаясь её остановить

Пьяный житель Дона погиб под колёсами электрички, пытаясь её остановить

В Ростовской области под колёсами электрички 6515/Ростов–Чертково погиб пешеход.

Трагедия произошла на перегоне Кизитеринка–Новочеркасск вечером 10 июня. По словам очевидцев происшествия, пьяный мужчина бродил вдоль железнодорожный путей. У прохожих он спрашивал, где в этом районе живёт его знакомый полковник. Кто-то направил его на противоположную сторону через железнодорожные пути.
- Когда он вплотную подошёл к рельсам, в зоне видимости появился электропоезд. Мужчина стал голосовать, подняв руку вверх. Локомотивная бригада, заметив пешехода, подала сигналы, но голосующий и не собирался отходить, - рассказал источник. - Тогда машинист применил экстренное торможение. Однако тормозной путь оказался больше расстояния, на котором стоял мужчина.

Электричка сбила прохожего. От удара он отлетел в сторону. Получив травмы позвоночника и основания черепа, пострадавший скончался на месте происшествия. 14 июня личность погибшего была установлена. Им оказался 54-летний житель Октябрьского сельского района.

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