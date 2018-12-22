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Юнона и Авось. Август

Юнона и Авось. АвгустНа сцене ростовского Дома офицеров пройдет мюзикл «Юнона и Авось».

Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, и вот уже 30 лет она идет с неизменным успехом и полным аншлагом.

В 1983 году французский кутюрье Пьер Карден представил «Юнону и Авось» французской публике в театре «Эспас Карден», затем последовали гастроли по всему миру: США, Германия, Голландия… Впоследствии опера была поставлена в Польше, Венгрии, Чехии, Германии, Южной Корее.

Летом 2009 года во Франции на международном фестивале Пьера Кардена Театр Алексея Рыбникова представил новую постановку рок-оперы «Юнона и Авось», которая прошла с грандиозным успехом.

В новой версии оперы соединились традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки с образными, идейными и эстетическими приоритетами композитора.

Дата: 1 августа в 19:00.
Место: Дом офицеров.
Адрес: Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, 34.

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