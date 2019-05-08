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Anacondaz. Октябрь

Anacondaz. Октябрь Этой осенью группа Anacondaz выступит на ростовской сцене Arena Don.

Альтернативная хип-хоп-группа из Астрахани радует поклонников уже почти десять лет. Представляет собой секстет и имеет на своём счету пять студийных альбомов и один мини-альбом. Кредо творчества музыкального коллектива - относиться к серьезным жизненным вещам с юмором и «зажигать» зрителей позитивом и энергией.

Последний альбом с романтическим названием «Выходи за меня» группа выпустила в прошлом году. Не пропустите - группа представит любимые энергичные музыкальные хиты!

Дата: 19 октября в 20:00.
Место: Arena Don.
Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3в.

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