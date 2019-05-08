Anacondaz. Октябрь

Этой осенью группа Anacondaz выступит на ростовской сцене Arena Don.



Альтернативная хип-хоп-группа из Астрахани радует поклонников уже почти десять лет. Представляет собой секстет и имеет на своём счету пять студийных альбомов и один мини-альбом. Кредо творчества музыкального коллектива - относиться к серьезным жизненным вещам с юмором и «зажигать» зрителей позитивом и энергией.



Последний альбом с романтическим названием «Выходи за меня» группа выпустила в прошлом году. Не пропустите - группа представит любимые энергичные музыкальные хиты!



Дата: 19 октября в 20:00.

Место: Arena Don.

Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 3в.