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Три кота. С Новым годом! Январь

Три кота. С Новым годом! Январь В большом зале ростовского Дома офицеров пройдет семейное шоу «Три кота. С Новым годом!»

Новый год с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно. Утро в семье началось необычно: мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового года нужно успеть хорошо подготовиться.

Для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году.

На спектакле котята вместе с маленькими зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться.

На шоу зрителей ждут:
— встреча с любимыми героями. Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот и, конечно же, мама-кошка и папа-кот. Такого еще не было!
— зажигательные танцы, веселые песни и море шуток;
— увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале;
— новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника.

Продолжительность: 65 минут.
Рекомендованный возраст: 2–8 лет.
Отдельный билет для взрослого нужен независимо от возраста ребёнка.
Подарок в стоимость билета не входит.

Дата: 5 января в 11:00 и 15:00.
Место: ДОНЭКСПОЦЕНТР.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.

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