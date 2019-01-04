Три кота. С Новым годом! Январь

В большом зале ростовского Дома офицеров пройдет семейное шоу «Три кота. С Новым годом!»



Новый год с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Вот и котята решили подготовиться к нему основательно. Утро в семье началось необычно: мама и папа остались дома, ведь к празднованию Нового года нужно успеть хорошо подготовиться.



Для любого хорошего праздника нужны выступления и подарки. Так что с самого утра Карамелька, Коржик и Компот начали готовиться к Новому году.



На спектакле котята вместе с маленькими зрителями узнают, как сделать для родителей самый-самый лучший подарок, который понравится абсолютно всем, а еще разучат веселый новогодний танец, споют песенку и будут много веселиться.



На шоу зрителей ждут:

— встреча с любимыми героями. Все три котенка на одной сцене: Коржик, Карамелька, Компот и, конечно же, мама-кошка и папа-кот. Такого еще не было!

— зажигательные танцы, веселые песни и море шуток;

— увлекательные интерактивные игры с детьми. Действие спектакля будет происходить не только на сцене, но и в зрительном зале;

— новогодняя ёлка и атмосфера настоящего праздника.



Продолжительность: 65 минут.

Рекомендованный возраст: 2–8 лет.

Отдельный билет для взрослого нужен независимо от возраста ребёнка.

Подарок в стоимость билета не входит.



Дата: 5 января в 11:00 и 15:00.

Место: ДОНЭКСПОЦЕНТР.

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30.